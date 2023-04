Vorstoß von Unternehmer: Den Aufzug außen wird es nicht geben

Plus Denkmalschützer werden einen Aufzug am Turm der Höchstädter Stadtpfarrkirche aller Voraussicht nach ablehnen. Es gibt aber möglicherweise eine Alternative.

Unternehmer Rudolf Kimmerle spricht von einem "Oberhammer", wenn an der Höchstädter Stadtpfarrkirche ein Aufzug für Touristen errichtet würde. Der Vorsitzende des Fördervereins der Stadt Höchstädt möchte ein "Echo" auf seinen Vorschlag haben, den er selbst für grandios hält. Wie dieses Echo bei Vertretern und Vertreterinnen des Denkmalschutzes ausfallen wird, dürfte klar sein. Sie werden einen Aufzug an dem 500 Jahre alten Wahrzeichen der Stadt Höchstädt ablehnen.

Rudolf Kimmerle hat bereits viele Ideen entwickelt, die Höchstädt attraktiver machen sollten. Er ließ Pläne für die Gestaltung des Bereichs rund um den Marktplatz erstellen. Vor sieben Jahren wollte der Geschäftsmann eine Kanone auf dem Lidl-Kreisel etablieren, im vergangenen Jahr schritt er zur Tat und ließ dort ohne Absprache ein steinernes Krokodil aufstellen. Das musste er wieder entfernen. Inzwischen engagiert sich Kimmerle mit hohem persönlichen und finanziellen Aufwand für das Projekt Zukunft der SSV Höchstädt.