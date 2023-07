Wahlkampf im Kreis Dillingen: Schrell und Winter mischen immer noch mit

Plus Der frühere Dillinger Landrat macht jetzt Parteipolitik und wirbt für den FW-Direktkandidaten Mehring. Einige hat das zu Recht verwundert.

Bis zur Wahl des Bayerischen Landtags sind es noch mehr als zwei Monate. Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen ist aber bereits jetzt mächtig Druck im Kessel. Sympathisanten der Freien Wähler und der Christsozialen schreiben einen Leserbrief nach dem anderen. Ältere Leser und Leserinnen fühlen sich an die Landratswahl vor fast 20 Jahren erinnert. Denn Leo Schrell (FW) und Georg Winter ( CSU), die sich damals duelliert hatten und inzwischen den Zenit ihrer politischen Laufbahn überschritten haben, spielten in den vergangenen Tagen wieder eine Hauptrolle.

Auslöser war eine FW-Ehrung des früheren Dillinger Landrats Leo Schrell mit dem Bayerischen Panther für sein Lebenswerk. In der jüngsten Dillinger Kreistagssitzung führte das zu einer Debatte, ob dies angesichts der prekären Lage in den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen angemessen sei. Der Hauptverantwortliche in der Krankenhauspolitik ist als Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken gGmbH der Landrat. Landtagsabgeordneter Georg Winter, der gegen Schrell einst im Landrats-Wahlkampf eine herbe Niederlage einstecken musste, wies darauf hin, dass der Landkreis Dillingen 119 Millionen Euro in den nächsten Jahren auftreiben müsse, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Dass der FW-Direktkandidat Fabian Mehring in dieser Situation davon spreche, dass Schrell "Taktgeber der erfolgreichen Entwicklung in unserer Region" gewesen sei, hielt Winter für unpassend.

