Der Wahlkampf in Höchstädt ist spannend und besonders

Plus In Höchstädt treten mit Gerrit Maneth und Stephan Karg zwei besondere Kandidaten zur Wahl am 3. Dezember an. Worin unterscheiden sie sich?

Dass die CSU, speziell in Höchstädt, nach dem tollen Wahlerfolg von Manuel Knoll, der direkt in den Landtag eingezogen ist, einen Aufwind hat, ist spürbar. Und den will die Partei auch nutzen. Deshalb schickt sie am 3. Dezember bei der Bürgermeisterwahl in Höchstädt ebenfalls einen Kandidaten ins Rennen. Und mit Stephan Karg hat die CSU einen echten Überraschungscoup gelandet. Der Zweite Bürgermeister fordert damit den amtierenden Rathauschef Gerrit Maneth, Freie Wähler, heraus. Das gibt es selten, in Höchstädt gab es diese Situation noch nie. Immerhin arbeiten Karg und Maneth seit fast sechs Jahren eng im Stadtrat zusammen. Sie verständigen sich mehrfach die Woche, sprechen Termine ab und vertreten gemeinsam die Anliegen der Stadt.

In all der Zeit kam es nur gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten - zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Bei den allermeisten Stadtratsbeschlüssen haben Gerrit Maneth und Stephan Karg gleich abgestimmt. Worin unterscheiden sich die beiden denn nun? Die dominierenden, wichtigen Themen kennen alle in Höchstädt: Verkehr, Schule, Innenstadtentwicklung. Und auch dabei denken die beiden Bürgermeisterkandidaten ähnlich.

