"Wasserstoffgipfel" in Dillingen: das Wundermittel Wasserstoff?

Plus Im Wahlkampf pochen die Freien Wähler auf die "Zukunftstechnologie" Wasserstoff. Doch für eine gelingende Energiewende braucht es mehr als nur Wahlkampf.

Jahrelang hat die bayerische Staatsregierung unter Führung der CSU aktiv zur Vermeidung einer grünen Energiewende beigetragen, Stichwort 10-H-Regel für Windkraftanlagen. Jahrelang haben die Freien Wähler das mitgetragen, wenn auch unter leisem Protest. Jetzt, im Wahlkampf und unter dem Eindruck steigender Energiepreise, soll alles schnell gehen. FW-Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wirbt nicht nur beim "Wasserstoffgipfel" seines Parteifreundes Fabian Mehring in Dillingen für Wasserstoff. Gleichzeitig schießt er gegen die Grünen, den Bund, "die da oben". Auch wenn er als Minister selbst zu "denen da oben" gehört. Aiwanger sagt: "Glaubt denen nicht, fordert mehr." So weit, so Wahlkampf.

Auffällig ist: Drei Monate vor den Landtagswahlen engagieren sich alle für die lang aufgeschobene Energiewende. Wasserstoff wird hier seinen Beitrag leisten, in welchem Umfang, das bleibt allerdings noch abzuwarten. Denn ob er sich als Kraftstoff in Autos wirklich rechnet, ist umstritten - laut Umweltbundesamt ist es sinnvoller, grüne Energie direkt in E-Autos zu tanken, statt mit ihr erst Wasserstoff zu erzeugen. Viele weitere Fragen sind beim Thema Wasserstoff ungeklärt. Dennoch ist es wichtig, dass sich die regionale Wirtschaft mit dem Thema intensiv befasst.

