Wenn der Osterglaube zum Ernstfall wird

Plus Die Kirchen stecken in der Krise. Auch im Kreis Dillingen treten viele Gläubige aus. Die Franziskanerinnen suchen bei einer Tagung nach neuen Wegen.

Es könnte ein heiteres Osterfest werden. Die letzten Corona-Maßnahmen sind ausgelaufen. Draußen in der Natur grünt und blüht es. Und die Wetterfrösche haben zumindest für Ostermontag steigende Temperaturen und mehrere Stunden Sonnenschein vorhergesagt. Beste Voraussetzungen für schöne Feiertage. Für Christen und Christinnen ist Ostern zudem das höchste kirchliche Fest. Sie feiern die Auferstehung Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

Auch in Dillingen steigt die Zahl der Kirchenaustritte

Die Stimmung ist allerdings bei vielen Gläubigen getrübt, die Bindung zu den Kirchen wird lockerer – oder sie bricht ganz ab. Auch im schwäbischen Rom, wie Dillingen gerne genannt wird, laufen den Kirchen Menschen in Scharen davon. Waren im Jahr 2011 noch 45 Kirchenaustritte von der Stadt registriert worden, so lag die Zahl 2020 bereits bei 116. Im Jahr 2021 stieg sie auf 154 und 2022 gab es 245 Kirchenaustritte in Dillingen. Die zögerliche Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche, bei der anfangs die Perspektive der Opfer zu wenig Gehör fand, und die fehlende Gleichberechtigung der Frauen dürften dabei nicht allein die Hauptgründe sein. Es ist die Botschaft der Kirche, die bei vielen nicht mehr ankommt.

