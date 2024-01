Zum Bauernstreik: Andere Gruppen leiden still

Plus Ab Montag haben die Landwirte große Demonstrationen geplant. Die Auswirkungen könnten sich auch im Landkreis zeigen. Die Kraft für derartige Proteste haben nicht alle Berufsgruppen.

Am Montag wird es auch für die Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Dillingen spannend. Kommen die Pendler rechtzeitig zur Arbeit und die Schüler und Schülerinnen pünktlich zu Unterrichtsbeginn in die Klassenzimmer? Anfang nächster Woche wird der Streik der Landwirte starten. Hinzu könnten Proteste der Lokomotivführer und Spediteure kommen. Sie alle sind gut organisiert, vernetzt und wissen, wie sie eindrucksvoll ihre Forderungen in den Fokus rücken können.

Pflegende Angehörige sind oft am Ende ihrer Kräfte

Davon können andere Gruppen nur träumen. Pflegende Angehörige in der Region sind oft am Ende ihrer Kräfte. Sie haben weder Zeit noch die nötigen Strukturen, um auf ihre Sorgen und ihr Leid aufmerksam zu machen. Daneben gibt es noch die Eltern von schwerstbehinderten Kindern, die im Notfall kaum eine geeignete Kurzzeitpflege finden. Oder so manche Arbeitskraft in den Pflegeberufen, die angesichts von Krankheitswellen in Kollegenkreis und fehlendem Personal kaum noch ihren Aufgaben gerecht werden kann.

