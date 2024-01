Bauern im Landkreis Dillingen verspielen Sympathien

Plus Die Forderung der Landwirte an die Ampel ist berechtigt. Mit der Protest-Aktion am Montag haben sie aber viele Pendler im Landkreis Dillingen verärgert.

Der Bauernstreik hat am Montag auch den Landkreis Dillingen erreicht. Landwirte haben mit ihren Schleppern den Verkehr auf Straßen in der Region immer wieder zum Erliegen gebracht. Pendler und Pendlerinnen kamen im Landkreis zu spät zur Arbeit. Viele von ihnen drehten entgegen den Vorschriften auf Straßen um und wichen auf Nebenstrecken aus. Bauern demonstrieren in dieser Aktionswoche gegen die Streichung der Agrarsubventionen. Einen Teil davon, den Wegfall der Kraftfahrzeugsteuerbefreiung, hat die Ampelregierung bereits zurückgenommen. Jetzt geht es noch um das schrittweise Auslaufen der Agrardiesel-Subvention.

Das Höfesterben hält auch im Landkreis Dillingen an

Die Forderung der Bauern und Bäuerinnen ist berechtigt. In den vergangenen Jahrzehnten geriet die Landwirtschaft zunehmend unter Druck. Das Höfesterben hält auch in unserer Region an. Geringere Erlöse wurden durch Masse und die Erhöhung der Betriebsgrößen ausgeglichen. Insbesondere für größere Betriebe kann der Wegfall der Steuerbegünstigung für Agrardiesel ein erheblicher Einschnitt sein. Deshalb ist es das gute Recht der Landwirte, gegen diese Kürzung zu protestieren. Und sie haben damit einen ersten Erfolg erzielt. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung bleibt bestehen. Aber mittlerweile geht es vielen Protestierenden um mehr – das Ende der Ampelregierung.

