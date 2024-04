Dillingen macht Schulden, investiert aber in seine Zukunft

Plus Bis auf 26,5 Millionen Euro könnten die Schulden der Stadt Dillingen laut Haushaltsplan in diesem Jahr steigen. So dramatisch wird es aber nicht werden.

Die Zeitenwende bei der Dillinger Finanzlage hält an. Noch vor sechs Jahren hatte die Kreisstadt fast keine Schulden, aber sieben Millionen Euro auf der hohen Kante. Der städtische Haushalt 2024, der jetzt einstimmig beschlossen wurde, sieht dagegen vor, dass die Schulden am Ende des Jahres bei 26,5 Millionen Euro liegen könnten – bei Rücklagen von 5,9 Millionen Euro. Dies ist aber nur ein äußerer Rahmen, sozusagen der worst case. So schlimm wird es nicht werden. Auch 2023 kam Dillingen wesentlich besser aus dem Haushaltsjahr heraus, als es geplant war. Die Schulden sollten laut Etat um 9,3 Millionen Euro ansteigen, am Ende waren es dann etwa zwei Millionen.

Investitionen müssen auf ihre Notwendigkeit hin geprüft werden

Dennoch: Der finanzielle Spielraum wird auch für Dillingen enger. Deshalb müssen alle Investitionen auf ihre Notwendigkeit hin abgeklopft werden. Dem Dillinger Stadtrat ist zu attestieren, dass er sich dieser Verantwortung bewusst ist. In den vergangenen 16 Jahren ist das Vermögen der Stadt um 125 Millionen Euro gewachsen. Eine Zahl, die bei der kameralistischen Haushaltsführung nicht auftaucht. Das Gremium investiert nicht in Prestigeprojekte, es setzt Schwerpunkte in Bildung, Kinderbetreuung und Stadtentwicklung. Beispiele dafür liefert erneut der Etat 2024. Hier sind die Erweiterungen und Sanierungen der Grundschulen in Schretzheim und Kicklingen sowie der Neubau des Steinheimer Kindergartens die herausragenden Investitionen. Allein der Bau der neuen Dillinger Mittelschule hat mit 25 Millionen Euro mehr gekostet als die Stadt derzeit Schulden hat.

