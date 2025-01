Der Dillinger Neujahrsempfang als Mutmacher

Braucht es einen Neujahrsempfang? Kann man sich diese Kosten nicht sparen? Die Kreisstadt Dillingen hat auf diese Fragen eine klare Antwort gegeben. Der Neujahrsempfang am Sonntagabend im Stadtsaal war ein guter Start ins neue Jahr 2025. Oberbürgermeister Frank Kunz hat das Miteinander in der Stadt beschworen und vier Persönlichkeiten für ihr beeindruckendes Engagement für das Gemeinwohl ausgezeichnet. Und die renommierte Politikwissenschaftlerin Ursula Münch hat in ihrem Festvortrag wiederum deutlich aufgezeigt, dass der demokratische Verfassungsstaat in Gefahr und Wachsamkeit geboten ist.

Ursula Münch: Bürger sollten „eine seriöse Tageszeitung lesen und auch abonnieren“

Die Tutzinger Akademieleiterin hat im Kampf gegen Populisten und Extremisten den Zuhörern zwei einfache Tipps mit auf den Weg gegeben. Zum einen sollten sich Bürger und Bürgerinnen für das Gemeinwohl engagieren, zum anderen als Informationsquelle eine seriöse Tageszeitung lesen und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, auch abonnieren.

Miteinander, Zusammenhalt, Engagement – der Dillinger Neujahrsempfang war ein Mutmacher für die anstehenden zwölf Monate und deshalb den Aufwand wert. Eine Ermutigung, das neue Jahr mit Gottvertrauen optimistisch anzugehen, bot zuvor auch die Eröffnung des Heiligen Jahres 2025 in der Dillinger Basilika. Bischof Bertram Meier hat dort das Prinzip der christlichen Hoffnung erklärt. Jeder könne mit seinem eigenen Charisma die Gegenwart Gottes in dieser Welt bezeugen und sie so ein bisschen besser machen.