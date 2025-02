Der Wahlkampf im Landkreis Dillingen war intensiv

Vielleicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, dasselbe Gefühl. Diese Bundestagswahl mit einem deutlich verkürzten Wahlkampf ist vielleicht die spannendste aller Zeiten. Das liegt auch an den Rahmenbedingungen. In der Weltpolitik sind in diesen Tagen vermeintlich unverrückbare Gewissheiten ins Wanken geraten: Mit Donald Trump scheint eine 80 Jahre andauernde Friedensordnung in Europa an ihr Ende zu kommen. Nach dem Scheitern der Ampel wird der Ausgang der Bundestagswahl am Sonntag mit Spannung erwartet. Dies liegt nicht daran, dass die Prognosen so ungenau wären. Fraglich ist aber, welche Parteien ins Parlament kommen und wer hinterher mit wem eine Regierungskoalition eingehen wird.

