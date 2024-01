Dillingen schreibt mit der Demo gegen Rechtsextremismus Landkreis-Geschichte

Plus Die Demonstration in Dillingen hat eine besondere Aura. Nach den Protesten gegen die Ampel geht es dort darum, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Das Ende der Dillinger Demo gegen den Rechtsextremismus und für Menschlichkeit war euphorisch. Nach den Reden des Regens-Wagner-Direktors Rainer Remmele, des Oberbürgermeisters Frank Kunz, des Landrats Markus Müller, des Lauingers Ahmad Karakish und des Weisingers Josef Busch spürten die Versammelten auf dem Ulrichsplatz den Zusammenhalt. Die Songs, die Gitarrist Helge Buchfellner anstimmte, taten ein Übriges.

Mitorganisator Joachim Hien von den Grünen rief den etwa 1300 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu: "Ihr schreibt ein Stück Landkreis-Geschichte." Das mag im ersten Moment ein wenig hochgegriffen klingen. Diese Kundgebung in Dillingen hatte aber in der Tat eine besondere Aura.