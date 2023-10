Evakuierung in Gundelfingen: Wenn es darauf ankommt, sind die Helfer da

Plus Zum Glück ist nichts passiert: Nach dem vermeintlichen Bombenfund in Gundelfingen geben die Spezialisten des Landeskriminalamts am Samstagabend Entwarnung.

Wegen einer möglichen Explosionsgefahr hat es in Gundelfingen am Wochenende eine großangelegte Evakuierung gegeben. Etwa 1000 Menschen mussten im Gundelfinger Westen am Samstagnachmittag ihre Häuser verlassen. In einem Wohnhaus in der Mozartstraße waren Substanzen gefunden worden, von deren Kombination eine Gefahr hätte ausgehen können, wie die Polizei mitteilte. Über die Nina-Warnapp wurde schließlich wegen eines Bombenfunds in Gundelfingen zur Vorsicht gemahnt.

Die Experten des Landeskriminalamts geben Entwarnung

Mehr als 200 Einsatzkräfte rückten in Gundelfingen an, um das Gebiet abzuriegeln, die Menschen aus ihren Häusern zu geleiten und in einem Ernstfall helfen. Die Helfer und Helferinnen zeigten damit auf eindrucksvolle Weise: Wenn es darauf ankommt, sind sie da. Die Gundelfinger und Gundelfingerinnen, die für etwa drei Stunden ihre Häuser verlassen mussten, reagierten ebenfalls besonnen. "Lieber einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig" – diese Ansicht war bei einigen Betroffenen zu hören. Zum Glück blieb eine Explosion aus, die Bombenwarnung wurde gegen 19.15 Uhr zurückgenommen und die Menschen konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts hatte die Flüssigkeiten untersucht und Entwarnung gegeben.

