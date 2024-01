Gemeinsam gegen Rechtsextremismus: Demo ist ein gutes Zeichen

Plus Die Grünen und die Unterstützergruppe Asyl haben die Kundgebung am Samstag in Dillingen organisiert. Dass andere Parteien dabei sind, ist ein ermutigendes Zeichen.

In Dillingen beginnt am Samstag um 13.30 Uhr am Schloss die Demonstration "Für Menschlichkeit – Gemeinsam gegen Rechts". Organisiert haben sie die Unterstützergruppe Asyl/Migration und die Grünen. "Alle Menschen guten Willens sind willkommen", sagt der Vorsitzende der Unterstützergruppe, Georg Schrenk. Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass Vertreter von CSU, SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP im Vorfeld signalisiert haben, dass sie bei der Kundgebung dabei sein wollen. Darin manifestiert sich der Aufstand der Zivilgesellschaft gegen rechtsextremistische Brandstifter, die begonnen haben, mit der Axt in die Grundfesten unserer Demokratie zu schlagen.

Georg Schrenk, Vorsitzender der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, wirbt für die Teilnahme an der Dillinger Demo "Für Menschlichkeit – Gemeinsam gegen rechts". Foto: Berthold Veh

Dass Hunderttausende in ganz Deutschland am vergangenen Wochenende gegen Rechtsextremismus demonstriert haben, macht Mut. Die Ampel-Regierung hat in den vergangenen Monaten in der Tat immer wieder ein miserables Bild abgeliefert, auch wenn sie gegen unvorhergesehene Krisen – von Corona bis zu den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – zu kämpfen hat(te). Von der beim Kanzler bestellten Führung war in dieser außergewöhnlichen Situation bisher wenig zu spüren. Es braucht eine Begrenzung der Migration und eine Energie- und Wirtschaftspolitik, bei der Menschen der unteren Einkommensgruppen nicht auf der Strecke bleiben. Einfache Lösungen, wie Rechtsextremisten glauben machen wollen, gibt es hier aber nicht.

