Podiumsdiskussion in Wertingen: Die Wähler haben eine echte Wahl

Plus Knifflige Fragen und schlagkräftige Antworten: Die sechs Landtagskandidaten im Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen machen es dem Wähler am 8. Oktober nicht einfach.

Zeitweise ging es ziemlich heiß her auf der Bühne. Und das lag nicht nur an den großen Scheinwerfern, die auf die sechs Kandidaten gerichtet waren. Vor allem bei den Themen Krankenhaus- und Energiepolitik haben Manuel Knoll ( CSU), Fabian Mehring ( Freie Wähler), Constantin Jahn ( Bündnis 90/Die Grünen), Fabian Wamser (SPD), Nico Stegmayer (FDP) und Ulrich Singer (AfD) mit klaren Aussagen, kräftigen Seitenhieben und unterschiedlichen Argumenten ihre Meinungen auf der großen Bühne unserer Zeitung in der Wertinger Stadthalle vertreten. Mancher hat dabei überrascht - positiv wie negativ.

Kandidaten waren alle fair im Umgang miteinander

Fast zweieinhalb Stunden haben sie sich unseren Fragen und der unserer Leser gestellt. Dabei blieben alle fair, der Umgangston war immer höflich - wenn auch manchmal bissig. Aber das haben die Besucherinnen und Besucher erwartet, sie wurden nicht enttäuscht.

