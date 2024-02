Eröffnung der Dillinger WIR 2024: Dieses Mal wird's familiär

Plus Nach dem spektakulären Auftakt der Dillinger Messe vor zwei Jahren dürfte der Start dieses Mal entspannter werden. Das Motto ist vielversprechend.

Die Eröffnung der WIR.live vor zwei Jahren dürften Teilnehmer nicht vergessen haben. In Zeiten des Dillinger Landratswahlkampfs fuhren CSU und Freie Wähler das große Besteck auf. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) war seit Monaten als Festredner für die Eröffnung der Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung angekündigt. Und kurz vor dem Start meldete sich schließlich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Im Gefolge: weitere Bundes- und Landespolitiker. Der Aufmarsch der Polit-Prominenz in Dillingen war spektakulär.

Als dieser Tage die Einladung für die WIR 2024 ins Haus flatterte, dürfte das angesichts des Politiker-Auftriebs vor zwei Jahren bei einigen Adressaten für etwas Verwunderung gesorgt haben. Die Festansprache hält beim Ausstellungsstart am Mittwoch, 6. März, der Schirmherr, Landrat Markus Müller. Und nach den Worten der Wirtschaftsvereinigungs-Vorsitzenden spricht zuvor Dillingens Rathauschef Frank Kunz zu den geladenen Gästen. Ganz nach dem Motto: Der Landkreis zeigt, was er kann. Die regionale Familie aus Politik und Wirtschaft wird überwiegend unter sich sein.

