Ein Blick durch das Lasermessgerät beim Blitzermarathon

Wir haben die Polizei beim Blitzermarathon begleitet, und zwar bei Gundelfingen.

Stativ aufbauen, Lasergerät aufsetzen, hinter der Hecke aufstellen und einstellen – schon kann die Geschwindigkeit gemessen werden. „455 Meter sind es vom Ortsschild bis hier, ab 250 Meter dahinter messen wir“, erklärt Polizeihauptkommissar Willibald Bock. Er und sein Kollege, Polizeioberkommissar Peter Müller, haben Stellung in der Haunsheimer Straße in Gundelfingen bezogen. Dort ist eine der Stationen für den Blitzermarathon.