Konzert in Binswangen: Musik und Malerei als Gesamtkunstwerk

Anlässlich des diesjährigen Europäischen Tages der jüdischen Kultur präsentierte der bekannte Pianist Valerij Petasch sein umfassendes künstlerisches Schaffen in der Alten Synagoge in Binswangen. Dabei überraschte der einstige Absolvent des Moskauer Tschaikowsky-Konservatoriums das Publikum nicht nur mit seinem virtuosen Klavierspiel, sondern ebenso mit der Präsentation von sehr originell gestalteten Bildern. Somit bot sich den Besucherinnen und Besuchern eine künstlerische Symbiose im Zusammenspiel von Ton- und malerischer Gestaltungskunst.

Der Interpret ist in den Werken der großen Meister der Romantik beheimatet. In einem ersten Block vermittelte Petasch hohe Virtuosität, spielerische Leichtigkeit sowie verinnerlichte Gestaltungsfähigkeit. Bei der Präsentation namhafter Werke von Frederic Chopin, Franz Liszt und Mendelssohn-Bartholdy glänzte der Pianist mit der diffizilen Herausarbeitung von Stimmungen in gekonnter Phrasierung und adäquater Dynamik. Er verstand es vorzüglich, in großer Feinfühligkeit Spannungen aufzubauen, zu einem donnernden Furioso zu führen und den Spannungsbogen entsprechend zurückzuführen. Ein beredtes Beispiel bot das „Waldesrauschen“ von Franz Liszt, bei dem der Interpret mit starker Intention die Stimmen und Stimmungen des Waldes in den Konzertraum zauberte.

Spiegelbild der kulturellen Vielfalt und Komplexität des aktuellen Weltgeschehens

Interessant gestaltete sich ein Abstecher in die Zeit barocker Tonkunst. Drei Sonaten von Domenico Scarlatti eröffneten der Hörerschaft durch ihre Leichtigkeit und koloraturartigen Phrasen eine weitere Dimension namhafter Klavierwerke. Dass Petasch nicht nur als Interpret in Erscheinung tritt, sondern ebenso eigene Werke komponiert, kam in einem eigenen Vortragsblock zum Tragen. Unverkennbar spricht aus diesen Werken seine starke Beheimatung in der Musik der Romantik und die Prägung durch den großen Klaviervirtuosen Vladimir Horowitz. Dabei vermittelt sich dem Hörer zum einen Geborgenheit im Wohlklang im Ausdruck starker Stimmungen, zum anderen auch die Suche nach neuen Ausdrucksformen in verfremdenden Harmonien, gleichsam als Spiegelbild der kulturellen Vielfalt und Komplexität des aktuellen Weltgeschehens.

Mit großer Spannung erwartete das Publikum die Erklärung und Deutung der ausgestellten Kunstwerke. Interessanterweise orientiert sich der Künstler in seinen Arbeiten an der Tradition der fernöstlichen Malerei. Nicht gestalterische Flächigkeit dominiert die dortigen Kunstwerke, sondern eine diffizile Ausgestaltung von fließenden Linien. Mit feinem Stift, auch Kugelschreiber, zaubert der Maler ansprechende Bilder, die seine intensive Wahrnehmung der Natur und seine Bewunderung von historischen Bauwerken spiegeln.

Frenetischer Applaus und Gedankenaustausch mit dem Künstler

Das Publikum dankte am Ende der Gesamtpräsentation mit frenetischem Applaus und nutzte die Gelegenheit zu intensivem Gedankenaustausch mit dem Künstler.