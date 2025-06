Die Beatles leben im Höchstädter Schlosshof auf

Als die Musiker den ersten Akkord des Songs „A Hard Days Night“ anspielten, spiegelte sich in den Gesichtern der meisten Konzertbesucher das Glück ihrer Jugend wider und lautstarker Beifall rauschte durch den Schlosshof. Es war tatsächlich erhebend, wie die fünf Musiker der Cover-Band „The Beatels“ um Frontmann Volker Panitz bei ihrem Open Air bei dieser denkwürdigen Beatles-Night in Höchstädt Songs aus dem Repertoire der Fab Four aus Liverpool interpretierten.

Allein schon die instrumentale Erweiterung mit E-Piano ließ besonders den typischen Sound der späteren Beatles-Songs erkennen, hatten sie doch für ihre Schallplattenaufnahmen im Studio mit Billy Preston ebenfalls einen E-Piano-Spieler engagiert, sodass dieser auch häufig als der fünfte Beatle bezeichnet wurde. Von Song zu Song steigerten sich die Musiker im Schlosshof von Höchstädt und als sie sich bis zum „Nowhere Man“ gespielt hatten, war auch das junge Publikum in den Bann dieser Musik gezogen worden.

Auch das Wetter spielte in Höchstädt bei diesem schönen Sommerabend mit

Zu dieser großartigen Stimmung bei den Musikern und ihrem Publikum gesellte sich an diesem Abend auch noch ein wunderschöner Sommerabend, der die leuchtenden Augen der einstigen Jugendlichen aus den 1960er und 1970 Jahren noch heller scheinen ließ. Dabei erfüllte ein Song nach dem anderen das Leben im Schlosshof und beinahe das komplette Publikum stimmte mit ein, wenn die Panitz-Band „Michelle“, „Ticket to Ride“, „Lady Madonna“, „Penny Lane“ oder „Get back“ durch den Schlosshof schickte. Mit dem legendären Song „Twist and Shout“ ging es in die Pause.

Grandiose Erinnerungen an den 24. Juni 1966 kamen auf. Im Circus-Krone-Bau von München spielte die Band im Rahmen der Bravo-Beatles-Blitztournee neun Songs, die jedoch im Geschrei und Gekreische der zum großen Teil weiblichen Besucher fast nicht zu hören waren. Die Beatles-Night im Höchstädter Schlosshof lässt die Erinnerung daran bildhaft aufkommen, besonders dann, wenn die Beatels die Songs von diesem Konzert vor 59 Jahren anstimmen. So beispielsweise „Rock and Roll Musik“, „I Feel Fine“ oder „Yesterday“. Aber auch Kompositionen wie „Come together“, „Let it be, „Yellow Submarine“ und „Hey Jude“ interpretierten die fünf Musiker in Höchstädt hervorragend. Der Auftritt der Beatels ließ auch jugendliche Besucher erahnen, warum diese vier Jungs aus Liverpool von vielen immer noch als die beste Band der musikalischen Neuzeit bezeichnet werden.

Ein großartiges Erlebnis im Höchstädter Schlosshof

Ein Kompliment an die fünf Beatels-Musiker Volker Panitz (Gitarre), Hermann Innermann (Gitarre), Martin Köhler (Bass), Alex Hitzler (E-Piano) und Hartmut Welz (Drums), die mit ihrer Interpretation der Songs von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr den Konzertabend des Kulturforums im Höchstädter Schlosshof zu einem großartigen Erlebnis machten. Das Publikum, in dem sich auch Bürgermeister Stephan Karg fand, spendete jedenfalls lautstarken Applaus.