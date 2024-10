EU-Kampfgruppe: So bereiten sich Dillinger Soldaten auf ihre Aufgabe vor

Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich auch die Tonlage bei der Bundeswehr in Dillingen verändert. In den vergangenen Jahrzehnten waren Fernmelder der Luitpoldkaserne immer wieder bei Auslandseinsätzen. Wegen der Bedrohung durch Wladimir Putin ändern sich nun die Aufgaben der Bundeswehr. „Wir müssen in der Lage sein, unser Land zu verteidigen“, sagt der neue Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292, Torge Bornhöfft, beim IT-Stammtisch in der Luitpoldkaserne. Deshalb müsse die Truppe „wieder kriegstauglich werden“. Das Dillinger Bataillon ist derzeit an der Aufstellung einer European Battle Group beteiligt. Für diese Kampfgruppe der Europäischen Union wird das IT-Bataillon 292 die Kommunikationstechnik zur Verfügung stellen.

