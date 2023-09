Landtagswahl 2023: Verfolgen Sie live die Podiumsdiskussion in Wertingen

Sechs Kandidaten, ein Podium: Die Landtagskandidaten im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen stellen sich den Fragen. So können Sie alles live mitverfolgen.

So spannend war es noch nie: Am 8. Oktober ist Landtagswahl. Nicht nur auf bayerischer Ebene gibt es seit Wochen einen heißen Wahlkampf. Auch die sechs Kandidaten, die für unseren Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen antreten, geben alles. Es nimmt historische Dimensionen an. Denn: Es wird einen neuen direkt gewählten Stimmkreisabgeordneten geben. Der Höchstädter Georg Winter ( CSU), der seit 33 Jahren im Landtag sitzt, tritt dieses Mal nicht mehr an.

Um den Wählerinnen und Wählern eine echte Entscheidungshilfe zu bieten, organisiert unsere Zeitung am Donnerstag, 14. September, eine Podiumsdiskussion in der Wertinger Stadthalle. Beginn ist um 19 Uhr. Die Podiumsdiskussion wird als Livestream im Internet übertragen.

Auf dem Podium werden die Kandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien sitzen. (AZ)