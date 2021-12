Kripo entdeckt im Kreis Dillingen Falschgeld, gefälschte Stempel und mehr

Die Kripo Dillingen hat eine Wohnung im Landkreis durchsucht. Dabei wurden nicht nur so genanntes Filmgeld ("Movie Money") entdeckt, sondern auch gefälschte Stempel und Impfetiketten.

Eigentlich ermittelten Beamtinnen und Beamte der Dillinger Kriminalpolizei gegen einen Mann, der unter dem Verdacht stand, Falschgeld, so genanntes "Movie Money" zu vertreiben. Doch dann fand die Kripo noch viel mehr und kann dem 58-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen nun weitere Straftaten nachweisen.

Nach einem Hinweis über mehrere aufgefundene Geldscheine in einem freizugänglichen Gebäudeteil eines Mehrparteienhauses, die allesamt dieselbe Nummer aufwiesen, machten sich die Beamten auf die Suche des „Verlierers“ der Euro-Noten in verschiedener Stückelung, die sich schnell als so genanntes "Movie Money" herausstellten.

Auf dem Handy waren Bilder mit kinderpornografischem Inhalt

Im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen geriet schließlich ein 58-jähriger Tatverdächtiger in den Fokus. Mitte Dezember 2021 folgte dann eine Wohnungsdurchsuchung, bei der nicht nur zehn weitere „Blüten“ zum Vorscheinkamen, sondern unter anderem auch noch:

zwei auf den 58-Jährigen ausgestellte gefälschte Impfpässe, davon einer in nicht mehr brauchbarem Zustand,

fast 400 selbstklebende Impf-Etiketten von zwei verschiedenen Impf-Chargen,

zwei gefälschte, selbst hergestellte Stempel (einer von einem Allgäuer Impfzentrum, einer von einem Augsburger Arzt),

zwei ebenfalls gefälschte Stempel des TÜV Süd , die offenbar zum Fälschen der TÜV-Abnahme im Fahrzeugschein gedacht waren und

, die offenbar zum Fälschen der TÜV-Abnahme im Fahrzeugschein gedacht waren und über ein Dutzend TÜV-Prüfplaketten der Jahre 2023 bis 2027

sowie als Zufallsfund: ein Elektroschocker (verbotener Gegenstand) ohne entsprechende vorgeschriebene Kennzeichnung.

Damit noch nicht genug, wurden bei der Sichtung seines Smartphones auch noch rund 40 Bilder mit augenscheinlich kinderpornografischem Inhalt gefunden. Die Auswertung der Bilder im Hinblick auf strafrechtliche Relevanz dauert noch an.

Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Mann geständig und räumte alle ihm zur Lastgelegten Taten größtenteils ein. Sein Eingeständnis und u. a. auch die Tatsache, dass er über einen festen Wohnsitz verfügt, ist es letztlich geschuldet, dass er nicht dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde und er stattdessen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen durfte.

Der 58-Jährige muss sich nun wegen aller im Raum stehender Delikte (Urkundenfälschung in etlichen Fällen, Waffengesetz und anderes) verantworten. (pol)

