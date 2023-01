Neuer Volontär bei der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung

Der Niederbayer Philipp Nazareth verstärkt unsere Redaktionen in Dillingen und Wertingen.

Die langen Haare haben nichts mit dem biblischen Nachnamen zu tun. Philipp Nazareth bereitet sich auch nicht auf die Landshuter Hochzeit vor, dem mittelalterlichen Großereignis, das alle vier Jahre in der Heimat unseres neuen Volontärs stattfindet. Sie sind einfach ein Relikt aus Zeiten, als Friseure wegen der Pandemie nicht mehr öffnen durften.

Der gebürtige Niederbayer ist ab sofort neuer Volontär in unserer Redaktion in Dillingen. Er übernimmt damit den Platz seiner Vorgängerin Annemarie Rencken, die seit Jahresbeginn für ihr zweites Ausbildungsjahr in Augsburg ist.

Philipp Nazareth ist neuer Volontär bei der Donau-Zeitung. Foto: Jochen Aumann

Erste Reportagen über Schulzeit in Peking

Nazareth hat in Ingolstadt und Erlangen studiert und zuletzt als freier Autor für die Erlanger Nachrichten gearbeitet. Der 25-Jährige ist gelernter Betriebswirt, interessiert sich aber nicht nur für Bilanzen und Steuern. Seine ersten Reportagen schrieb der damalige Gymnasiast über seinen einjährigen Schüleraustausch in Peking. Aber er schätzt auch das Leben fernab der Großstadt und fühlt sich überall dort am wohlsten, wo es sanfte Landschaften und Berge gibt.

Journalist wollte Nazareth werden, weil er gute Geschichten mag, gerne zuhört und noch lieber schreibt. Ansonsten spielt die Musik noch eine wichtige Rolle im Leben unseres neuen Redaktionsmitglieds. Zuletzt war Nazareth als Sänger im Akademischen Chor der Universität Erlangen-Nürnberg aktiv, er kann sich aber auch für elektronische und Rockmusik begeistern.

Bei der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung schreibt Nazareth unter dem Kürzel naz. (AZ)

