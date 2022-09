Randalierer im Zug und Verletzte auf den Straßen

Bei einer Recyclingfirma in Dillingen brennt ein Müllhaufen - schon wieder. Und eine Frau setzt sich betrunken hinters Steuer und drückt dann noch ordentlich auf das Gaspedal.

Sowohl auf der Straße als auch auf den Schienen spielten sich in der Region am Wochenende unschöne Szenen ab. In der Nacht auf Sonntag, gegen 23.30 Uhr, kam es in einem Regionalzug auf dem Weg von Donauwörth in Richtung Dillingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann verletzte dabei einen 42-Jährigen aus Holzheim am Kopf. Bei dem Versuch, dem 42-Jährigen zu helfen, wurde auch ein 19-Jähriger aus Lauingen von dem Unbekannten an der Nase verletzt. Zuvor soll der Täter in dem Zug randaliert haben. Der Unbekannte habe den Zug in Donauwörth verlassen, die übrigen Beteiligten stiegen am Bahnhof Dillingen aus. Beide Verletzte wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, schlank, kurze Haare, braune Augen, Kinn- und Oberlippenbart. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt mit bunter Aufschrift, zudem eine schwarze Base-Cap.

Schon wieder brennt ein Müllberg bei einer Recyclingfirma

Am Samstag gegen 7.55 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Dillingen die Mitteilung über einen stark qualmenden Müllberg bei der Recyclingfirma in der „Nachtweide“ ein. Der Haufen hatte sich vermutlich aufgrund nicht sachgerecht entsorgten Elektroschrotts in Verbindung mit Feuchtigkeit entzündet und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Dillingen abgelöscht werden. In der jüngeren Vergangenheit traten an der Örtlichkeit bereits mehrmals ähnliche Selbstentzündungen auf.

Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 24-Jährige am Samstag mit ihrem Pkw hinter einer 68-jährigen Lauingerin auf der Lauinger Straße in Richtung Osten. An der Einmündung zur Kaspar-von-Westernach-Straße wollte die 68-Jährige mit ihrem Auto dort nach links abbiegen. Dies bemerkte die 24-Jährige zu spät, weshalb sie beinahe ungebremst auf den Pkw auffuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.500 Euro. Die 24-Jährige wurde augenscheinlich nur leicht verletzt, kam jedoch zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 68-Jährige klagte ebenfalls über leichte Schmerzen, die keiner sofortigen Behandlung bedurften. Die 24-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Frau fährt betrunken Auto - und das mit zu hoher Geschwindigkeit

Eine 43-Jährige aus Höchstädt wurde am Samstag gegen 23.45 Uhr in der Pfalz-Neuburg-Straße in Steinheim mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit dort gemessen worden war. Nachdem bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, ergab ein Atemalkoholtest über 1,5 Promille. Zudem war sie lediglich in Besitz einer Fahrerlaubnis aus der Schweiz, obwohl sie bereits seit Langem einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Bei ihr wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Etwa im Zeitraum zwischen 14.30 und 15.30 Uhr am Samstag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Johannes-Scheiffele-Straße 3 einen dort geparkten weißen Mercedes an. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem weißen Mercedes entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro im Bereich des linken Hecks. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)