Kreiskliniken Dillingen und Wertingen senden starke Signale

Dass der Neustart an den Kreiskrankenhäusern Dillingen und Wertingen schmerzliche Einschnitte für 190 gekündigte Beschäftigte bringt, lässt sich nicht wegdiskutieren. In dem gegenwärtigen Insolvenzverfahren mehren sich aber die Anzeichen, dass die Krankenhausversorgung im Landkreis Dillingen langfristig gesichert werden könnte. Jedenfalls gab es diese Woche starke Signale aus den beiden Standorten der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH. So war zu lesen, dass die Dillinger Orthopäden nicht nur von Wertingen an die Kreisklinik St. Elisabeth zurückgekehrt sind. Das Orthopäden-Team in Dillingen wurde auch personell erweitert, teilte die Geschäftsführung mit.

