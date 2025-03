DZ/WZ-Sprechstunde: Bei uns können Sie Fragen zu den Kreiskliniken stellen

Die Demo am Samstag in Wertingen hat es gezeigt. Bei Beschäftigten des Krankenhauses sind die Sorgen groß, dass die Wertinger Klinik durch die neuen Strukturen langfristig auf der Strecke bleiben könnte. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, denn die Neuausrichtung mit der geplanten Schließung der Notaufnahme und der Orthopädie in Wertingen wird, wie im Kreistag erörtert wurde, auch Stellen kosten. Dass Wertingen ein Zentrum für Altersmedizin werden soll, stieß bei den Demonstrierenden in der Zusamstadt auf wenig Begeisterung.

Sprechstunde am 10. April von 19 bis 21 Uhr in der Wertinger Stadthalle

Was deutlich wurde in diesem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung: Es gibt viele offene Fragen und Ängste. Die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung organisieren deshalb eine „Sprechstunde“: Am Donnerstag, 10. April, haben Sie, liebe Leser und Leserinnen, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr die Gelegenheit, einem Expertenteam in der Wertinger Stadthalle Fragen zur Zukunft der beiden Kreiskrankenhäuser Dillingen und Wertingen zu stellen.

Auf dem Podium werden Landrat Markus Müller, Kreiskliniken-Geschäftsführerin Sonja Greschner, Chefärztin Dr. Martina Brielmaier (Wertingen), Chefarzt Dr. Xaver Kapfer (Dillingen) und die Wertinger Betriebsratsvorsitzende Martina Wölfe Rede und Antwort stehen. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh und die stellvertretende Redaktionsleiterin Simone Fritzmeier moderieren die Diskussion. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier wird mit einem Grußwort die Bürger und Bürgerinnen willkommen heißen.

Gerne können Sie vorab Ihre Fragen formulieren, die wir für Sie bei der „DZ/WZ-Sprechstunde“ stellen werden. Ihre Themen können Sie bis zum Montag, 7. April, per E-Mail an redaktion@wertinger-zeitung.de oder redaktion@donau-zeitung.de schicken. Sie werden bei der Podiumsdiskussion zuerst abgearbeitet. Natürlich sind am Donnerstag, 10. April, auch viele Live-Beiträge in der Wertinger Stadthalle erwünscht.

Es gibt einen Livestream von der DZ/WZ-Sprechstunde im Internet

Einlass zur DZ/WZ-Sprechstunde ist um 18 Uhr. Alle Interessierten können ohne Anmeldung kommen. Die Podiumsdiskussion in der Wertinger Stadthalle wird per Livestream im Internet übertragen. (bv, sb)