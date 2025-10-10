In den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen stehen die Zeichen auf Neuanfang

Eines ist sicher. Kreiskliniken-Geschäftsführerin Sonja Greschner hatte in den vergangenen Jahren eine der schwierigsten Aufgaben im Landkreis zu bewältigen. Die 48-Jährige ist für die Entwicklung der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen mitverantwortlich. Zu Jahresbeginn gerieten die beiden Kreiskrankenhäuser in eine solche finanzielle Schieflage, dass die gemeinnützige Klinken-GmbH Insolvenz anmelden musste.

Es wäre unfair, Greschner die Schuld für die Krankenhaus-Misere im Landkreis Dillingen in die Schuhe schieben zu wollen. Die Probleme ziehen sich seit bald drei Jahrzehnten wie ein roter Faden durch die Krankenhausgeschichte in der Region. Einen maßgeblichen Anteil am Scheitern hat auch die Krankenhaus-Kirchturmpolitik des Dillinger Kreistags.

Fast 200 Mitarbeitende der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen haben ihren Arbeitsplatz verloren

Geschäftsführerin Sonja Greschner hat den Weg zu einer Neuausrichtung der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen auch nach dem Beginn des Insolvenzverfahrens zusammen mit dem Sanierungsgeschäftsführer Michael Pluta mutig mitbeschritten. Schmerzliche Einschnitte waren dabei nicht zu vermeiden. Fast 200 Mitarbeitende haben durch die Neustrukturierung ihren Arbeitsplatz verloren. Es ist verständlich, dass manche Betroffene sich auch von Greschner eine bessere Kommunikation gewünscht hätten. Der Verlust einer Stelle lässt sich aber nicht schönreden.

Das Medizinkonzept und der Klinikenverbund müssen vorangebracht werden

Wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, wird Sonja Greschner die Kreiskliniken gGmbH auf eigenen Wunsch verlassen. Sie stellt damit nicht nur für sich, sondern auch für das Unternehmen die Zeichen auf Neuanfang. Nach dem Insolvenzverfahren wollen die Kreiskliniken ab dem Jahresbeginn 2026 wieder eigenständig arbeiten. Es geht jetzt darum, das vom Kreistag beschlossene Medizinkonzept inklusive der Errichtung eines Zentrums für Altersmedizin in Wertingen und die Zusammenarbeit im Klinkenverbund Nordschwaben voranzubringen. Eine neue Geschäftsführung kann diese Aufgabe ohne Vorbelastung angehen.