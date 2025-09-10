Icon Menü
Kreisrat Hien will Lust auf kommunales Engagement wecken

Landkreis Dillingen

Dillinger Kreisrat Joachim Hien will Lust auf kommunales Engagement wecken

Der Grünen-Politiker lädt zu einem überparteilichen Informationsabend ein. Es geht um die Arbeit in Gemeinde- und Stadträten.
    • |
    • |
    • |
    Stadt- und Kreisrat Joachim Hien (Grüne) lädt zu einem Informationsabend über die Arbeit in einem Ratsgremium ein.
    Stadt- und Kreisrat Joachim Hien (Grüne) lädt zu einem Informationsabend über die Arbeit in einem Ratsgremium ein. Foto: Stadt Dillingen (Archivbild)

    Der Dillinger Stadt- und Kreisrat Joachim Hien hat eine Mission. Er möchte Menschen für die Arbeit in Kommunalparlamenten begeistern. Deshalb lädt der Grünen-Politiker am Donnerstag, 16. Oktober, zu einem Informationsabend ins Kulturzentrum Colleg nach Dillingen ein. Der Abend im Lehrsaal 3 soll von 19 bis 21.30 Uhr dauern.

    „Völlig überparteilich Lust auf kommunales Engagement wecken“

    Landrats-Stellvertreter Hien sagt: „Gerne möchte ich als Kreis- und Stadtrat Menschen, die noch überlegen oder bereits beschlossen haben, Teil der Kommunalpolitik zu werden, über ihre künftige Tätigkeit in den Gremien informieren.“ Er wolle „völlig überparteilich Lust auf kommunales Engagement wecken“.

    Es gibt Informationen über die notwendigen ersten Schritte

    Immer öfter sei zu lesen, dass die Bereitschaft sinke, in den Kommunen Verantwortung zu übernehmen. „Ich möchte Interessierte ermutigen, Teil der Wohnortpolitik zu werden“, teilt Hien unserer Redaktion mit. Der Grünen-Politiker will Einblicke in die Arbeit der Räte und Rätinnen geben und über die notwendigen ersten Schritte, etwa die Absprache mit Angehörigen, informieren. Ein Thema des Informationsabends werde auch sein, wie sich die eigenen Ideen im Ratsgremium umsetzen lassen. (bv)

