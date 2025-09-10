Dillinger Kreisrat Joachim Hien will Lust auf kommunales Engagement wecken

Der Dillinger Stadt- und Kreisrat Joachim Hien hat eine Mission. Er möchte Menschen für die Arbeit in Kommunalparlamenten begeistern. Deshalb lädt der Grünen-Politiker am Donnerstag, 16. Oktober, zu einem Informationsabend ins Kulturzentrum Colleg nach Dillingen ein. Der Abend im Lehrsaal 3 soll von 19 bis 21.30 Uhr dauern.

„Völlig überparteilich Lust auf kommunales Engagement wecken“

Landrats-Stellvertreter Hien sagt: „Gerne möchte ich als Kreis- und Stadtrat Menschen, die noch überlegen oder bereits beschlossen haben, Teil der Kommunalpolitik zu werden, über ihre künftige Tätigkeit in den Gremien informieren.“ Er wolle „völlig überparteilich Lust auf kommunales Engagement wecken“.

Es gibt Informationen über die notwendigen ersten Schritte

Immer öfter sei zu lesen, dass die Bereitschaft sinke, in den Kommunen Verantwortung zu übernehmen. „Ich möchte Interessierte ermutigen, Teil der Wohnortpolitik zu werden“, teilt Hien unserer Redaktion mit. Der Grünen-Politiker will Einblicke in die Arbeit der Räte und Rätinnen geben und über die notwendigen ersten Schritte, etwa die Absprache mit Angehörigen, informieren. Ein Thema des Informationsabends werde auch sein, wie sich die eigenen Ideen im Ratsgremium umsetzen lassen. (bv)