Kritik und Sorgen: Rüstungskonzern Rheinmetall plant Altmunitions-Beseitigungsanlage Villenbach

Zusamaltheim/Villenbach/Welden

Altmunitions-Beseitigungsanlage: Anwohner äußern Kritik an den Plänen von Rheinmetall

Rheinmetall hat am Lerchenberg auf Zusamaltheimer Flur große Pläne. Manche Anwohnerinnen und Anwohner machen sich Sorgen. Es ist gar von Geheimhaltung die Rede.
Von Laura Gastl
    Auf dem Lerchenberg zwischen Zusamaltheim, Welden, Villenbach und Emersacker befinden sich Bunker wie dieser.
    Auf dem Lerchenberg zwischen Zusamaltheim, Welden, Villenbach und Emersacker befinden sich Bunker wie dieser. Foto: Uschi Böck

    Es sind historische 41 Hektar auf Zusamaltheimer Flur, auf denen der Rüstungskonzern Rheinmetall eine Anlage zur Vernichtung von Altmunition aufbauen möchte. Schon Anfang 2026 soll diese in Betrieb gehen. Näher als der Ort Zusamaltheim selbst liegen Villenbach mit seinem Ortsteil Rischgau oder auch Welden am Lerchenberg, auf dem das NS-Regime einst Bunker für sein Raketenprogramm bauen ließ. Anwohnerinnen und Anwohner zeigen sich besorgt über die aktuellen Pläne.

