Kulturdolmetscher geben Einblicke: „Im Arabischen sprechen die Menschen oft sehr laut“

Wer in zwei oder mehreren Kulturen zu Hause ist, kann Brücken schlagen. Kann Sprache übersetzen, aber auch Gepflogenheiten und Traditionen. So bieten die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Dillingen und das Landratsamt regelmäßig einen Kurs für Kulturdolmetschende an. Dieser richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund, die ihre Landsleute zu Einrichtungen oder Behörden begleiten und bei kulturell bedingten Herausforderungen im Alltag unterstützen möchten. Vier Menschen aus Afghanistan, Syrien, Albanien und der Ukraine geben einen Einblick. Sie sind als Kulturdolmetscherinnen und -dolmetscher im Einsatz.

