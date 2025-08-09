Icon Menü
Kulturdolmetscher im Landkreis Dillingen geben Einblicke

Landkreis Dillingen

Kulturdolmetscher geben Einblicke: „Im Arabischen sprechen die Menschen oft sehr laut“

Sie sollen Brücken bauen zwischen den Kulturen. Vier Kulturdolmetscher aus dem Kreis Dillingen berichten über ihre Einsätze und wann Missverständnisse brenzlig werden.
Von Laura Gastl
    Vier Kulturdolmetschende aus dem Landkreis Dillingen erzählen: Brunilda Baroka, Oksana Shynkar, Eiad Raslan und Roya Naimi Mehraban (von oben links).
    Vier Kulturdolmetschende aus dem Landkreis Dillingen erzählen: Brunilda Baroka, Oksana Shynkar, Eiad Raslan und Roya Naimi Mehraban (von oben links). Foto: Laura Gastl

    Wer in zwei oder mehreren Kulturen zu Hause ist, kann Brücken schlagen. Kann Sprache übersetzen, aber auch Gepflogenheiten und Traditionen. So bieten die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Dillingen und das Landratsamt regelmäßig einen Kurs für Kulturdolmetschende an. Dieser richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund, die ihre Landsleute zu Einrichtungen oder Behörden begleiten und bei kulturell bedingten Herausforderungen im Alltag unterstützen möchten. Vier Menschen aus Afghanistan, Syrien, Albanien und der Ukraine geben einen Einblick. Sie sind als Kulturdolmetscherinnen und -dolmetscher im Einsatz.

