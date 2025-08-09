Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Kulturdolmetscher im Landkreis Dillingen: Mehr als nur Übersetzung – Geschichten von Mut, Verständnis und Integration

Landkreis Dillingen

Kulturdolmetscher im Kreis Dillingen: Von Brücken bauen bis Dankeschön-Döner

Vier Menschen aus vier Ländern erzählen, warum sie Kulturdolmetschende sind. Dabei geht es nicht nur um Sprache, sondern auch um Mimik, Gestik und Tradition.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Vier Kulturdolmetschende aus dem Landkreis Dillingen erzählen: Brunilda Baroka, Oksana Shynkar, Eiad Raslan und Roya Naimi Mehraban (von oben links).
    Vier Kulturdolmetschende aus dem Landkreis Dillingen erzählen: Brunilda Baroka, Oksana Shynkar, Eiad Raslan und Roya Naimi Mehraban (von oben links). Foto: Laura Gastl
    Kulturdolmetschende bauen Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen.
    Kulturdolmetschende bauen Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen. Foto: Laura Gastl (Symbolbild)

    Wer in zwei oder mehreren Kulturen zu Hause ist, kann Brücken schlagen. Kann Sprache übersetzen, aber auch Gepflogenheiten und Traditionen. So bieten die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Dillingen und das Landratsamt regelmäßig einen Kurs für Kulturdolmetschende an. Dieser richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund, die ihre Landsleute zu Einrichtungen oder Behörden begleiten und bei kulturell bedingten Herausforderungen im Alltag unterstützen möchten. Vier Menschen aus Afghanistan, Syrien, Albanien und der Ukraine geben einen Einblick. Sie sind als Kulturdolmetscherinnen und -dolmetscher im Einsatz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden