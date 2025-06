Die Wertinger Festspielzeit naht

Die Wertinger Festspiele finden in diesem Jahr zum dritten Mal statt und versprechen ein aufregendes kulturelles Erlebnis.

Zur Eröffnung der Wertinger Festspiele wird am Freitag, 25. Juli, um 20 Uhr die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß mit internationalen Künstlern aufgeführt. Besucher können Stücke wie die berühmten Arien „Klänge der Heimat“ oder „Ich lade mir gern Gäste ein” erleben. Als Statisten fungieren Schauspieler des Theatervereins Emersacker.

„Die große Nacht der Tenöre“ am 26. Juli

Ein weiteres Highlight ist am Samstag, 26. Juli, um 20 Uhr „Die große Nacht der Tenöre“. Mit Daniel Schliewa, Levy Sekgapane, Michael Heim und Matthias Koziorowski stehen vier herausragende Künstler auf der Bühne.

„Viva la Musica“ beim großen Finale

Im großen Finale am Sonntag, 27. Juli, um 19 Uhr heißt es dann „Viva la Musica“. Annika Egert (Sopran), Maria Nazarova (Sopran), Daniel Schliewa (Tenor), Philip Lüsebrink (Tenor) und Lukasz Konieczny (Bass) verzaubern mit ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz und präsentieren eine erlesene Auswahl an Opernarien, Duetten und Ensemblewerken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kinderoper „Das Rheingold“, von Richard Wagner, die vom 21. bis 23. Juli jeweils um 10 Uhr aufgeführt wird und bereits die jüngsten Zuschauer in die Welt der klassischen Musik einführt.

Die Veranstaltungen finden in der Stadthalle Wertingen statt und werden von der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung veranstaltet. Dieses Festival ist laut Pressemitteilung ein wahres Kulturhighlight. Es biete eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt und Schönheit der Musik zu erleben.

Ticketpreise: Einzelticket Konzert 20 Euro. Einzelticket Operette 25 Euro. Festivalticket (drei Veranstaltungen) 60 Euro. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Homepage wertinger-festspiele.de oder telefonisch unter 0171/5337775. Tickets gibt es auch beim Gerblinger, im Büro der Buhl Stiftung, Zusmarshauser Straße 3, oder im Büro der Musikschule Wertingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 3. (AZ)