Ladendiebstahl führt in Bissingen zum Alkoholtest

Ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Bissingen führte am Freitagnachmittag zu einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber berichtet die Polizei. Der 23-jährige Ladendieb hatte gegenüber den Beamten angegeben, dass er mit dem Auto zum Geschäft gefahren war. Da er jedoch sichtlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Betrunken Auto gefahren: Polizei ordnet Blutentnahme an

Dieser erbrachte ein Ergebnis von beinahe 1,3 Promille. Gegen den polizeibekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. (AZ)