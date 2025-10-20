Icon Menü
Lagerhalle eines Recycling-Unternehmens in Sontheim/Brenz steht in Flammen

Sontheim/Brenz

Zur Stunde läuft ein Großeinsatz der Feuerwehren im Nachbarlandkreis Heidenheim ab. Bürger und Bürgerinnen werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Von Berthold Veh
    Eine Lagerhalle eines Recycling-Unternehmens hat in Sontheim an der Brenz Feuer gefangen. Derzeit ist ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Löscheinsatz.
    In Sontheim an der Brenz ist ein Großbrand ausgebrochen. Dort steht nach Angaben der Polizei die Lagerhalle eines Recyclingunternehmens in Vollbrand.

    Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Daniel Frischmann, auf Anfrage mitteilt, läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehren ab. Das Feuer sei kurz vor 12 Uhr ausgebrochen. Weitere Details zu dem Brand könne er derzeit noch nicht mitteilen, informiert Frischmann.

    Eine Halle steht in Flammen

    Der Einsatzort befindet sich im Bereich Industriestraße/Dieselstraße auf der Gemarkung Sontheim (Landkreis Heidenheim). Die Brenztalgemeinde grenzt direkt an Bächingen. Wie Bächingens Bürgermeister Siegmund Meck auf Anfrage mitteilt, stehe eine ganze Halle in Flammen. Der Rauch sei von Weitem zu sehen.

    Bürger und Bürgerinnen sollen Fenster und Türen geschlossen halten

    Über eine Warn-App werden Bürger und Bürgerinnen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klimageräte sollten ausgeschaltet werden. Bürger sollten den Gefahrenbereich meiden. Wir informieren Sie weiter auf dieser Webseite.

