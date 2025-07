Landesamt: Dillingen hat weniger als 20.000 Einwohner

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat am Freitag die Stichtags-Bevölkerung veröffentlicht, die bei der Kommunalwahl 2026 für die Zahl der zu wählenden Gemeinderatsmitglieder sowie Kreisrätinnen und Kreisräte ausschlaggebend ist. Insbesondere in Dillingen wurde diese Zahl mit Spannung erwartet, denn es ging darum, ob am 8. März 2026 weiter 24 Stadträte und Stadträtinnen zu wählen sind – oder 30. Wie das Landesamt nun mitteilt, hatte Dillingen zum Stichtag 31. März 2025 genau 19.810 Einwohner und Einwohnerinnen. Davon waren 9822 männlich und 9988 weiblich.

Es werden in Dillingen wieder 24 Mandate vergeben

Bei der Kommunalwahl bleibt somit alles beim Alten. Es sind bei den Kommunalwahlen in der Stadt Dillingen wieder 24 Mandate zu vergeben. Beim Überspringen der 20.000-Einwohner-Marke wären 30 Stadträte und Stadträtinnen zu wählen gewesen.

Oberbürgermeister Frank Kunz: Es waren Ende 2024 bereits 20.507 Einwohner

Dillingen hatte sich zuletzt einer Sammelklage der Kommunen gegen den Zensus angeschlossen. Die Stadtverwaltung nennt nämlich andere Zahlen. Wie Oberbürgermeister Frank Kunz bei den aktuellen Bürgerversammlungen mitteilt, hatte Dillingen am Ende des vergangenen Jahres bereits 20.507 Einwohner.