Musiker aus Wertingen und Dillingen sind beim Landesentscheid erfolgreich

Ein herausragender Erfolg für den musikalischen Nachwuchs: Miriam Herreiner und Levi Titze, Mitglieder der Stadtkapelle Dillingen sowie der Musikkapelle Lyra Echlishausen, konnten am Saxophon gemeinsam mit den Klarinettistinnen Isabell und Sophia Tschan aus Wertingen in der Duo-Wertung des Solo/Duo-Wettbewerbs des Bayerischen Blasmusikverbandes den Landessieg erringen. Die beiden Duos erzielten dabei punktgleich den ersten Platz und bewiesen eindrucksvoll ihr künstlerisches Können.

Herausragender Erfolg beim Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes

Mit einem abwechslungsreichen Programm bestehend aus einem Satz aus einer Duo-Sonate von Jean-Marie Leclair, zwei Sätzen aus "Six Duos pour Saxophones" von Christian Lauba sowie "Time for a Change" von Philipp Sparke, konnten die jungen Musikerinnen und Musiker die Jury vollends überzeugen. Besonders beeindruckte das Zusammenspiel von Miriam Herreiner und Levi Titze bereits in der ersten Wettbewerbsrunde, in der sie mit der Höchstwertung von 100 von 100 Punkten ausgezeichnet wurden. Auch in der zweiten Runde konnten sie mit einer herausragenden Leistung und 98 Punkten ihre Spitzenposition behaupten.

Den Sieg auf Landesebene teilen sich Dillingen und Wertigen

Groß war die Freude darüber, den Sieg auf Landesebene mit den beiden Klarinettistinnen aus dem Dillingen benachbarten Wertingen teilen zu dürfen. Die starke Konkurrenz und die hohe Leistungsdichte im Wettbewerb unterstreichen den Wert dieser herausragenden Platzierung. Eine aufregende Wettbewerbszeit findet somit ihren erfolgreichen Abschluss. Sowohl Miriam Herreiner als auch Levi Titze spielen auch im Schwäbischen Jugendblasorchester.

Die erfolgreichen Musikerinnen aus Wertingen (von links) Isabell Tschan, Luisa Sporer, Sarah Wiedmann, Anna Binswanger, Sarah Steger, Ella Caesar und Celina Bunk. (Auf dem Foto fehlen Johanna Pfeiffer und Sophia Tschan.) Foto: Karolina Wörle

Aus den Reihen der Musikschule und Stadtkapelle Wertingen qualifizierten sich übrigens neun Musikerinnen für den Landesentscheid. Neben Isabell und Sophia Tschan dürfen sich auch Johanna Pfeiffer und Celina Bunk (Saxofonduo), Celina Bunk (Saxofonsolo), Sarah Wiedmann (Saxofonsolo) über den Titel Landessieger freuen. Außerdem erreichte Sophia Tschan mit der Klarinette das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“. Die Flötistin Anna Binswanger erreichte ebenfalls einen ausgezeichneten Erfolg. Das Duo Ella Caesar und Luisa Sporer sowie Flötistin Sarah Steger konnten einen ausgezeichneten Erfolg erspielen. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.