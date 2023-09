Achtung vor Betrügereien im Internet

Am Wochenende werden im Landkreis Dillingen drei Vorfälle angezeigt. Ein Mann aus Buttenwiesen wird um 2500 Euro geprellt.

Drei Betrügereien im Zusammenhang mit PayPal und Google meldet die Dillinger Polizei am Wochenende. Ein Mann aus Buttenwiesen wurde dabei um 2500 Euro geprellt. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten, bekam der 50-Jährige aus Buttenwiesen am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf seinem PC ein Pop-up angezeigt, das sich nicht wegklicken ließ. Darin eingeblendet wurde eine Rufnummer zur Entsperrung, die der 50-Jährige wählte. Es meldete sich ein angeblicher Google-Mitarbeiter, dem der Buttenwiesener Fernzugriff auf seinen PC gewährte. Zudem gab der Mann dem Unbekannten auch Passwörter und Zugangsdaten für dessen Online-Banking und bestätigte anschließend mehrere Zahlungen per „pushTAN“ am Telefon, um die vermeintliche Reparatur seines Systems durchzuführen. Insgesamt wurden dem Mann aus Buttenwiesen dadurch 2.500 Euro abgebucht.

Gundelfinger bestellt Spiele und erhält sie nicht

Ärger wegen einer Bestellung im Internet hat ein 30-Jähriger aus Gundelfingen. Wie die Polizei mitteilt, kaufte der Mann Ende August über Kleinanzeigen mehrere dort inserierte Videospiele für 50 Euro. Er bezahlte über die PayPal „Freunde und Bekannte“-Funktion. Bis heute wurde die Ware jedoch nicht geliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs.

Richtig gehandelt hat ein 56-Jähriger aus Holzheim. Der Mann erhielt laut Auskunft der Polizei am Freitagnachmittag auf seinem Mobiltelefon einen Anruf von einer unterdrückten Rufnummer. Als er das Gespräch annahm, hörte er eine Bandansage. Dieser zufolge hatte der 56-Jährige angeblich eine Zahlung im hohen dreistelligen Bereich auf PayPal autorisiert. Der 56-Jährige solle weiter die „1“ auf seinem Telefon wählen. Dies tat er nicht. Die Polizei geht in derartigen Fällen von Betrugsversuchen aus. Vermutlich würden sich im Falle einer Bestätigung mit der „1“ vermeintliche PayPal-Mitarbeiter am Telefon melden und die jeweiligen Geschädigten unter einem Vorwand Zugang zu deren PayPal-Konto verschaffen, um dort unrechtmäßige Zahlungen zu tätigen. Die Polizei rät dringend davon ab, entsprechende Gespräche weiterzuführen oder die Anrufe überhaupt erst mit der „1“ zu betätigen. Ohne ein weiteres Mitwirken des Kontobesitzers sei ein Fremdzugriff durch die Täter auf dem jeweiligen PayPal-Konto extrem unwahrscheinlich, so die Beamten. (AZ)