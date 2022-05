Betrugsversuche per Brief, Anruf und Whatsapp

Mit verschiedenen Mitteln haben Unbekannte in den vergangenen Tagen wieder versucht, Menschen im Landkreis Dillingen um ihr Geld zu bringen.

Gleich mehrere Betrugsfälle hat die Dillinger Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Am Freitag hatte eine Holzheimerin Post bekommen. Der Brief stammte von einer angeblichen Inkasso-Firma aus Hamburg. Darin wurde die Frau aufgefordert, 446,44 Euro auf ein rumänisches Konto zu überweisen. Doch der Brief erschien der Frau unglaubwürdig, weil so viele Rechtschreibfehler drin standen. Daher überwies die Holzheimer kein Geld, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Der wieder um das Unternehmen ist bereits einschlägig mit ähnlichen Forderungsschreiben im ganzen Bundesgebiet bekannt.

In Aislingen ist eine Frau am Montag von einem angeblichen Steuerberater angerufen worden. Diesem sollte sie 580,50 Euro auf eine Bank in Belgien bezahlen, nachdem sie an einem Gewinnspiel teilgenommen hätte. Die Aislingerin erkannte jedoch laut Polizei den Betrugsversuch und erstatte Anzeige.

Schockanruf in Wertingen

Eine Wertingerin erhielt am Dienstag einen sogenannten Schockanruf. Darin wurde der Seniorin um 11.15 Uhr mitgeteilt, dass die eigene Tochter einen schweren Unfall gehabt habe. Daraufhin wurde die Frau aufgefordert, zu Hause nachzuschauen, wie viel Geld sie da hat. Die Seniorin verständigte ihre Tochter - der es gut ging - und ging dann direkt zur Polizei.

Per Whatsapp-Nachricht aufs Handy ist eine Frau in Höchstädt am Dienstag um 14.45 Uhr darüber informiert worden, dass jemand Hilfe braucht. Doch bevor es zu Geldforderungen kam, bemerkte die Höchstädterin den Betrug und informierte die Polizei.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (pol)

