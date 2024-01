Blitzeis auf den Straßen im Landkreis Dillingen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Glätte. In der Region gibt es einige Unfälle. Ein Verkehrschaos ist laut Polizei bisher ausgeblieben.

Das Blitzeis am Mittwochmorgen hat Autofahrer im Landkreis Dillingen nicht überrascht. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor extremer Glätte gewarnt. Die Scheiben der Fahrzeuge, die im Freien standen, waren am Mittwochmorgen mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Und das Verkehrsaufkommen in der Region war am Mittwochmorgen auch spürbar geringer. Offensichtlich ließen viele Autofahrer und Autofahrerinnen ihre Wagen stehen.

Ein Verkehrschaos blieb bisher zum Glück aus

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen gab es im Landkreis Dillingen, Stand Mittwochvormittag, wegen der Glätte "einige Unfälle, aber nicht atypisch viele". Für einen Wintermorgen bewege sich alles im Normalbereich. "Ein Verkehrschaos gibt es bisher zum Glück nicht", hieß es bei der Polizei.

Wer nicht muss, sollte heute nicht Auto fahren

Der Deutsche Wetterdienst hatte für große Teile in Deutschland vor Blitzeis gewarnt – und dazu geraten, das Auto, wenn möglich, stehenzulassen.

