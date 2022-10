Das alles plant der Landkreis Dillingen im Straßenbau

Plus Mehrere größere Baumaßnahmen stehen für das kommende Jahr an - Radfahrerinnen und Radfahrer können sich über noch bessere Verbindungen freuen.

Auf den Straßen des Landkreises wird auch im kommenden Jahr einiges gebaut, saniert und umgebaut werden. Die Mitglieder des Kreisentwicklungsausschusses winkten in ihrer jüngsten Sitzung einige Maßnahmen durch, für die der Landkreis Geld bereitstellen wird. Das ist alles geplant: