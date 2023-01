Diese Veranstaltungen sind 2023 im Landkreis Dillingen geboten

Lauingen wartet in diesem Jahr mit einem bunten Programm auf. Den Start macht die Laudonia, auch wenn der Fasching dann eigentlich schon vorbei ist. Am 4. März bringt die Faschingsgesellschaft die Show for Charity in die Stadthalle – einen bunten Abend voller Akrobatik, Showtanz und Musik. Und das alles für den guten Zweck. Am Wochenende des 15. und 16. April findet in der Stadthalle wieder die Lauinger Messe der Wirtschaftsinitiative statt. Beim Großbahntreffen am Wasserturm können Besucherinnen und Besucher am 29. und 30. April in den Führerstand einer echten Dampflok schauen. Einen Dampfsonderzug gibt es zudem am 29. April. Rund einen Monat später, am 20. und 21. Mai, findet dann das internationale Dampftreffen statt, inklusive Ausstellung und Vorführung historischer Dampfmaschinen und Mitfahrgelegenheiten. In den Sommermonaten jagt dann eine Veranstaltung die nächste: Am 10. und 11. Juni findet der Triathlon statt, am Wochenende des 24. und 25. Juni dann das Parkfest der Stadtkapelle im Luitpoldhain und das Dorffest in Frauenriedhausen. Eine Woche später, am 1. Juli, plant die Stadt das Herzplatzfest auf dem vor wenigen Jahren rundum verschönerten Vorplatz der Stadthalle. Und wiederum eine Woche später, am 8. Juli, kehrt die Lauinger Musiknacht nach dem erfolgreichen Restart im vergangenen Jahr zurück. Ebenfalls im Juli plant die Laudonia das City-Fest. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Das nächste größere Event ist nach aktuellem Stand dann erst wieder am 5. November geplant, wenn Rosse und Reiter mit Kutschen und Kapellen beim Leonhardiritt durch die Straßen ziehen. Und von 15. bis 17. Dezember kehrt der Adventszauber aufs Gelände von KM1 und E-Park rund um den Wasserturm zurück, der 2022 Premiere feierte.