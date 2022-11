Landkreis

vor 49 Min.

Werden die Öfen knapp? Welche Folgen der Boom im Landkreis Dillingen hat

Nicht nur im Landkreis Dillingen gibt es einen Holzofen-Boom. Wer sich für den Winter noch ein Exemplar zulegen will, ist vermutlich schon zu spät dran. Außerdem wird das Brennholz knapp.

Plus Wer einen Ofen kaufen will, steht vor einigen Problemen. So ist derzeit Hartholz kaum noch zu kriegen. Auch bei den Kaminkehrern geht es rund.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Bei Dieter Hurler ist einiges los. Ständig klingelt bei dem Wertinger Kaminkehrermeister das Telefon. Der Grund dafür sind Holzöfen. Viele wollen angesichts der steigenden Preise für Gas und Öl einen Ofen anschließen oder sich informieren, ob sie einen solchen einbauen lassen können. „Seit Mitte September häufen sich die Anfragen“, berichtet Hurler. Dabei ist die Sache mit dem Anschluss eines Holzofens gar nicht so einfach. Zum einen gehe es darum, ob beispielsweise ein alter Ofen eine positive Prüfbescheinigung hat. Wenn dies nicht der Fall sei, muss das gute Stück ausgetauscht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen