Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Dillingen: 13.000 Euro plötzlich weg: 29-Jähriger aus dem Kreis Dillingen wird Opfer eines Fake-Shops

Landkreis Dillingen

13.000 Euro plötzlich weg: 29-Jähriger aus dem Kreis Dillingen wird Opfer eines Fake-Shops

Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zum Online-Bezahldienst eines Mannes aus dem Landkreis Dillingen. Sie buchen über 100 Mal Geld ab.
    • |
    • |
    • |
    Einem Mann aus dem Landkreis Dillingen wurden online 13.000 Euro abgenommen.
    Einem Mann aus dem Landkreis Dillingen wurden online 13.000 Euro abgenommen. Foto: Nicolas Armer/dpa

    Ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen musste kürzlich feststellen, dass das Konto seines eingerichteten Online-Bezahldienstes eine dreistellige Anzahl von unautorisierten Zahlungen aufwies. Zuvor hatte der Kontoinhaber auf einem Fake-Shop seine Zugangsdaten eingegeben, nachdem er der Meinung war, seine Daten auf der echten Anmeldeseite seines Bezahldienstes zu nutzen. Bereits hier hatte der Täter durch eine geklonte Seite den Eindruck der echten Anmeldemaske vorgetäuscht.

    Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Fake-Shops schützen kann

    Im weiteren Verlauf wurde dem Mann im Rahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung ein SMS-Code zugesandt, wobei übersehen wurde, dass dieser Code bereits eine Zahlung über 200 Euro bestätigte. Über diesen SMS-Code konnte sich dann der unbekannte Täter beim Online-Bezahldienst verifizieren und weitere Zahlungen tätigen. Insgesamt entstand dem 29-Jährigen ein Schaden von über 13.000 Euro, berichtet die Polizei.

    Die Polizei bittet darum, bei der Nutzung von Online-Bezahldiensten stets auf die Authentizität der Originalanmeldeseiten zu achten. Täterseitig genutzte Anmeldemasken weisen oft Schreibfehler und veränderte Domains auf. Die Beamten nennen zudem Tipps für sicheres Online-Shopping:

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden