13.000 Euro plötzlich weg: 29-Jähriger aus dem Kreis Dillingen wird Opfer eines Fake-Shops

Ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen musste kürzlich feststellen, dass das Konto seines eingerichteten Online-Bezahldienstes eine dreistellige Anzahl von unautorisierten Zahlungen aufwies. Zuvor hatte der Kontoinhaber auf einem Fake-Shop seine Zugangsdaten eingegeben, nachdem er der Meinung war, seine Daten auf der echten Anmeldeseite seines Bezahldienstes zu nutzen. Bereits hier hatte der Täter durch eine geklonte Seite den Eindruck der echten Anmeldemaske vorgetäuscht.

Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Fake-Shops schützen kann

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann im Rahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung ein SMS-Code zugesandt, wobei übersehen wurde, dass dieser Code bereits eine Zahlung über 200 Euro bestätigte. Über diesen SMS-Code konnte sich dann der unbekannte Täter beim Online-Bezahldienst verifizieren und weitere Zahlungen tätigen. Insgesamt entstand dem 29-Jährigen ein Schaden von über 13.000 Euro, berichtet die Polizei.

Die Polizei bittet darum, bei der Nutzung von Online-Bezahldiensten stets auf die Authentizität der Originalanmeldeseiten zu achten. Täterseitig genutzte Anmeldemasken weisen oft Schreibfehler und veränderte Domains auf. Die Beamten nennen zudem Tipps für sicheres Online-Shopping:

Verkaufsplattform genauer anschauen: Infos über einen Shop erhalten Sie über Suchmaschinen, die Watchlist Internet ( www.watchlist-internet.at/liste-betruegerischer-shops/ ) oder die Verbraucherzentralen. Der Fake-Shop-Finder kann bei der Einschätzung einer Domain helfen. ( www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/fake-shops-sind-oft-nur-schwer-zu-erkennen/ )

Achten Sie grundsätzlich auf eine sichere Internetverbindung (https), wenn Sie persönliche Daten an den Online-Shop übermitteln. (AZ)