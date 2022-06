16 neue Demenzhelferinnen gibt es im Kreis Dillingen

Die Dillinger Alzheimer Gesellschaft hat in Wertingen 16 neue Demenzhelferinnen ausgebildet. Bald fängt der nächste Kurs an.

In Corona-Zeiten war es für viele Vereine sehr schwierig, die Ziele und Zwecke, die sie verfolgen, aufrecht zu erhalten. Das hat sich geändert. So konnte die Alzheimer Gesellschaft Dillingen wieder einen Demenzhelfer-Kurs durchführen.

Die Teilnehmerinnen erhielten nach fünf Tagen Schulung ihre Zertifikate. Iwona Brückner, Erste Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Dillingen, dankte Schulleiterin Angelika Wolf dafür, dass der Kurs in den Räumen der Altenpflege-Schule in Wertingen stattfinden konnte und überreichte den 16 Teilnehmerinnen ihre Zertifikate.

Diese sind das Rüstzeug zur stundenweisen Betreuung demenziell veränderter Menschen in deren häuslichem Umfeld. Für die Angehörigen können die Helferinnen eine Entlastung sein. Die Betreuungsstunden können bei Vorliegen eines Pflegegrades (eins bis fünf) mit bis zu 125 Euro/pro Monat bei der Pflegekasse abgerechnet werden.

So kann man sich für den nächsten Kurs anmelden

Grundlage des Kurses war das Schulungskonzept laut Sozialgesetzbuch des Gesundheitsministerium. Es umfasst drei Module: 1. Betreuung Pflegebedürftiger, 2. Kommunikation und Begleitung und 3. Unterstützung bei der Haushaltsführung.

Die Schulungs-Module eins und zwei wurden von Christa Buggele-Wagner, Pflegefachkraft, und Modul drei von der Hauswirtschaftsfachkraft Eva Kerig erbracht. Im September und Oktober (19./20.9., 26./27.9. und 4.10.) findet ein weiterer Demenzhelfer-Kurs in Dillingen-Hausen, Vereinsheim statt, zu dem noch Anmeldungen möglich sind. Info unter Telefon 09071-7979847 oder per Mail an alzheimer-dillingen@web.de sowie im Internet unter www.alzheimer-dillingen.de. (pm)

