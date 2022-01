2021 sind im Landkreis Dillingen zehn tödliche Unfälle passiert

Plus So fällt die Bilanz der Polizei Dillingen für das Jahr 2021 aus. 15.000 Aktenzeichen sind ein Ergebnis.

Wie viele tödliche Verkehrsunfälle gab es 2021 im Landkreis Dillingen?



Katharina von Rönn : Es gab insgesamt zehn tödliche Unfälle im Landkreis Dillingen. Im Vorjahr waren es vier tödliche Verkehrsunfälle. In den Jahren 2018 und 2019 war es hingegen jeweils ein tödlicher Verkehrsunfall.