2023 ist einiges geboten: Der Landkreis Dillingen lebt auf

Volksfeste in Dillingen und Wertingen, Messen in Lauingen und Gundelfingen – und eine Menge Kultur und Sport: Der Landkreis blüht 2023 auf.

Die Wetterprognosen für dieses Wochenende verheißen wenig Sonnenschein. Regnerisch und windig soll es bleiben. Abwechslung können da die Faschingsbälle und das Treiben der Narrenzünfte in Lauingen und Donaualtheim bieten. Eine Vorschau auf die Events in der Region in diesem Jahr kann die Stimmung ebenfalls aufheitern. 2023 wird im Landkreis Dillingen jedenfalls kräftig gefeiert.

Ein neues Festival für klassische Musik in Wertingen

In Wertingen und Dillingen stehen Volksfeste im Veranstaltungskalender, in der Kreisstadt werden Bundeswehr und Stadt im Mai das Jubiläum "125 Jahre Luitpoldkaserne" feiern und bei einem Tag der offenen Tür vermutlich Tausende Besucher und Besucherinnen anlocken. Lauingen wirbt mit einer Messe, Gundelfingen ebenfalls mit der GET. Ein neues Festival für klassische Musik wird im Juli in Wertingen geboten, Lauingen lädt zur Musiknacht. Im Oktober werden die Dillinger Landkreis-Kulturtage viele Menschen mit unterschiedlichen Angeboten begeistern.

Feiern wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie?

Unsere Region bietet viel Lebensqualität. Nach der Corona-Zwangspause haben viele Menschen jetzt wieder Lust, richtig zu feiern. Im vergangenen Jahr war gefühlt das Warmlaufen nach Corona angesagt. 2023 dürfte wohl wieder wie in Zeiten vor der Pandemie gefeiert werden. Das Angebot dafür ist jedenfalls da. Die Vielzahl und die Vielfalt der Veranstaltungen tragen zur Attraktivität des Landkreises Dillingen bei. Ungetrübter wäre die Stimmung allerdings, wenn der russische Angriffskrieg ein Ende hätte und Friede in der Ukraine einkehren würde. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge ist dies aber leider nur eine Hoffnung.