Landkreis Dillingen

11:59 Uhr

21 Fälle von Betrug: Mutter aus dem Kreis Dillingen muss ins Gefängnis

Plus Um an Geld zu kommen, täuschte eine Frau aus dem Landkreis Dillingen sogar einem Bekannten vor, bald zu sterben. Und noch ein anderer dreister Vorfall erregt Aufsehen.

Von Jonathan Mayer

Die Angeklagte bricht in Tränen aus, drückt ihr Gesicht in ihre Handflächen, als ihre Anwältin ihre Motive darlegt: Sie habe ihren beiden Kindern alle Wünsche erfüllen wollen, leide unter einer Kaufsucht. "Und finanziell war es immer sehr eng." 30 verschiedene Betrugsfälle werden der Frau aus dem Landkreis Dillingen vorgeworfen. Es handelt sich um Beträge zwischen fünf und 170 Euro. Fast immer hat sie im Internet Waren angeboten und Geld kassiert. Nur kamen die Produkte nie bei den Käufern an. Mehr als 3000 Euro erschlich sich die heute 39-Jährige so. Doch da sind auch zwei Fälle, die besonders dreist sind und in den Augen des Gerichts schwer wiegen.

In der Verhandlung vor dem Dillinger Amtsgericht wird nicht jeder der 30 Fälle eigens aufgezählt. Nur zwei hebt Richterin Gabriele Held hervor: Einmal soll die Frau einem Bekannten eine schwere Krankheit vorgetäuscht und um Geld gebeten haben. Denn sie könne sich ihre eigene Beerdigung nicht leisten. Bei einem anderen Fall ist es nicht die Tat selbst, sondern das Datum. Sie soll einen Betrug begangen haben, genau an dem Tag im vergangenen Jahr, als sie bereits als Angeklagte vor dem Amtsgericht erscheinen musste. Es sind diese beiden Fälle, die Richterin Held als "Knackpunkte" bezeichnet.

