25 Jahre Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen: Kräfte bündeln, Wald bewahren

Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, ist zu Gast bei der FBG. Es geht auch um die Situation der Waldbauern im Kreis Dillingen.

Seit 25 Jahren besteht die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Dillingen – Grund genug, um zu feiern. Vorsitzender Alwin Hieber begrüßte bei der Eröffnung des Festaktes über 250 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sowie zahlreiche Gästen aus Politik und Wirtschaft in der festlich geschmückten Halle am Nordfelderhof in Dillingen. Die FBG Dillingen ging 1998 aus der Fusion der FBG Dillingen-Süd (gegründet 1972) und Unterliezheim (gegründet 1969) hervor. „Ein besonderer Dank gilt den beiden ehemaligen Vorsitzenden Josef Rothermel und Elmar Sinning auszusprechen, die die beiden FBGs zu einer zusammenführten und diese dann lange Jahre umsichtig und vorausschauend führten. Sie legten die Weichen der Entwicklung der heutigen FBG“, so Hieber.

Seit 1996 leitet Johann Stuhlenmiller als Geschäftsführer die Arbeiten der FBG für die Waldbesitzer. Neben der Holzvermarktung bilden die Waldbetreuung und Beratung der über 1750 Mitglieder und die gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln die Schwerpunkte der Arbeiten. Mehrere Katastrophen ereigneten sich in den Wäldern der Region in dieser Zeit. 1999 Orkan Lothar, 2007 Orkan Kyrill, 2012 Sturmtief Lisa, daneben einzelne Gewitterstürme, Trockenperioden, Borkenkäfer und das Eschentriebsterben beschäftigten die Waldbauern immer wieder, so auch jüngst die Gewitterstürme am 11. und 12. Juli dieses Jahres.

Dillingens Landrat Müller lobt die FBG

Landrat Markus Müller betonte bei seinem Grußwort die Bedeutung des Waldes und der Arbeiten der Waldbesitzer und der FBG. Er stellte auch die sich ändernden Anforderungen der Gesellschaft an den Wald heraus. War der Wald in der Vergangenheit primär nur Rohstofflieferant, so werden jetzt die Funktionen zum Schutz für Wasser, vor Hochwasser, für die Kühlung der Städte und der Erholung der Bevölkerung immer wichtiger.

Der Oberbürgermeister der Stadt Dillingen Frank Kunz dankte der FBG für die geleisteten Arbeiten und die gute Zusammenarbeit. Auch die Stadt Dillingen profitiert von einer starken Forstbetriebsgemeinschaft, so Kunz.

Auch die Bayerische Waldkönigin Antonia Hegele gratulierte zum Jubiläum. Foto: Horst von Weitershausen

Die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler stellten die Bedeutung der FBG als Bindeglied zwischen Politik, Wirtschaft und den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern hervor. Nicht nur die Holzmengen werden gebündelt, sondern auch die Sorgen und Nöte der Waldbauern werden an die Politik herangetragen. Deshalb war eine Institution wie die FBG in der Vergangenheit notwendig und wird in Zukunft noch bedeutender sein. Vorsitzender Hieber bedankte sich bei den beiden Landespolitikern für ihren Einsatz für die Waldbesitzer und die FBG.

Lesen Sie dazu auch

Auch die bayerische Waldkönigin war in Dillingen

Eva-Maria Birkholz, Bereichsleiterin Forst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wünscht sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der FBG und dem Amt zum Wohle des Waldes in der Region. Die bayerische Waldkönigin Antonia Hegele wünschte der FBG für die Zukunft alles Gute und ein unfallfreies Arbeiten bei der Waldarbeit. „Die Forstpolitik war in der Vergangenheit überwiegend Ländersache. Und da waren wir in Bayern gut aufgestellt, wenn auch noch einige Themen abzuarbeiten wären“, so Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes. Seit einigen Jahren mischen sich immer mehr die EU und der Bund in die Forstpolitik ein. Ziegler sprach sich für den Waldumbau aus. Dieser braucht allerdings auch die Holznutzung.

Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, bei seinem Vortrag: „Wald- und Forstpolitik im Wandel". Foto: Horst von Weitershausen

„Ohne Holznutzung kein Waldumbau“, so Ziegler. Gerade der Voranbau von Buche und Tanne in den Fichtenbeständen braucht eine vorbereitende Waldbehandlung. So sind die Bestrebungen von Flächenstilllegungen und Nutzungsverzicht diesem Vorhaben nicht dienlich. „In den noch von Fichten dominierten Wäldern bleibt uns nichts anderes übrig, als das Holz zu nutzen“, so Ziegler. Als weiteren Affront gegen die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer war der Entwurf des Gebäudes Energie Gesetzes (GEG) der Bundesregierung in diesem Jahr.

Unterstützung der Politik und der Jäger

So wurde Holz aus dem Wald als nicht nachhaltig und nachwachsend eingestuft, das Restholz aus der Sägeindustrie dagegen schon. Nur durch zahlreichen und massiven Widerstand aus den Reihen der Waldbesitzer und Brennholznutzern konnte diese Diskriminierung des Holzes abgewendet werden, steht es in der Pressemitteilung. Ein weiterer Punkt seiner Ausführungen waren der Klimawandel und die in diesem Zusammenhang notwendig werdenden Umbaumaßnahmen der Wälder. „Wir können das alles nicht allein schaffen, wir brauchen dazu die Unterstützung der Politik und der Jäger, aber auch ausreichend Mittel. Denn allein aus den Walderlösen ist diese Mammutaufgabe nicht zu schaffen“, so Ziegler. Deshalb ist es für ihn nicht zu erklären, dass der Bund die finanziellen Mittel im Topf der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) im Entwurf des Haushaltsplans gestrichen hat, obwohl diese Aufgabe im Grundgesetz steht. Abschließend dankte er den Verantwortlichen der FBG für die geleistete Arbeit und wünschte alles Gute für die Zukunft.

Verdiente langjährig ehemalige Vorstände und Beiräte wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Elmar Sinning, Josef Rothermel, Hermann Glas, Anton Hahn, Ulrich Mayerle sen., Anton Dirr sen. Die bei und nach der Fusion amtierenden Vorstände Sinning, Rothermel, Dirr und Hahn erhielten für ihr langjähriges Engagement in der FBG auch die silberne Ehrennadel des Bayerischen Waldbesitzerverbandes – überreicht von Josef Ziegler und angesteckt von der Waldkönigin Antonia Hegele. (AZ)