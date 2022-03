27 junge Leute in der Region wollen Landwirte werden

Fachkräfte in diesem Bereich sind gesucht. Das Wertinger Amt vermittelt Praktikumsstellen.

Jugendliche auf der Suche nach ihrem „Traumberuf“ haben in Bayern die Wahl zwischen mehr als 300 dualen Ausbildungsberufen. Dazu gehören auch die 15 sogenannten „Grünen Berufe“ im Agrarbereich und der Hauswirtschaft: Dazu zählen zum Beispiel Landwirt, Forstwirt, Gärtner, Hauswirtschafter oder auch Winzer und Fischwirt. Alle sind vielseitige, technisch anspruchsvolle und naturverbundene Ausbildungsberufe im Agrar- und Ernährungsbereich.

Grüne Beruf sind vielseitig

Ganz gleich, ob es die Arbeit mit Menschen, Tieren und Pflanzen ist, die Herstellung von Nahrungsmitteln wie Milch, Wein, Honig oder Fleisch, oder die Bedienung modernster digital unterstützter Technik, ob es um labortechnisches Know-how geht, oder darum, die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte zu sichern oder um den Schutz der Wälder – die Grünen Berufe bieten laut Pressemitteilung zahlreiche und zukunftsfähige Perspektiven.

Derzeit lernen fast 5000 Auszubildende in Bayern einen Grünen Beruf und bereiten sich auf die Aufgaben in ihrem Traumberuf vor. Besonders beliebt ist derzeit der Beruf des Gärtners (2224 Auszubildende) und des Landwirts (1199 Auszubildende). In den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen gibt es derzeit 27 Auszubildende Landwirtschaft in der betrieblichen Ausbildung und 23 im Berufsgrundschuljahr (BGJ). Die Ausbildung in einem Grünen Beruf ist überwiegend praktisch und spricht Jugendliche an, die Spaß am Arbeiten im Team, in und mit der Natur und am Umgang mit Technik haben.

Landwirte arbeiten nicht nur im eigenen Betrieb

Dabei ist der Beruf Landwirt oder Landwirtin längst nicht nur für jemanden interessant, der selbst einen landwirtschaftlichen Hof zuhause hat. Immer mehr Betriebsleiter suchen händeringend gut ausgebildete Fachkräfte, weil sie die Arbeit nicht mehr alleine bewältigen können. Ebenso im vor- und nachgelagerten Bereich sind ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte gesucht.

Jugendliche mit Interesse an einer Ausbildung können sich mit Fragen an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen wenden. Am AELF unterstützt Heinz Merklein (Telefon 09081/2106-1024) die Auszubildenden bei allen Fragen rund um die Berufe der Landwirtschaft. Gerne werden auch Praktikumsbetriebe zum „Schnuppern“ vermittelt, damit Jugendliche herausfinden können, welche Neigungen sie haben und welcher Beruf am besten zu ihnen passt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des AELF (www.aelf-nw.bayern.de). (pm)

