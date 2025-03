2700 Euro beim Online-Einkauf verloren

Opfer eines Warenbetrugs wurde ein 46-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Dillingen. Am Donnerstag überwies der Landkreisbürger für eine Auspuffanlage, die ein bisher unbekannter Betrüger in einem Kleinanzeigenportal angeboten hatte, einen Geldbetrag in Höhe von 2700 Euro. Weil die Lieferung der Ware ausblieb, versuchte der 46-Jährige mit dem vermeintlichen Verkäufer Kontakt aufzunehmen. Der Unbekannte brach den Kontakt mit dem 46-Jährigen abrupt ab. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)

