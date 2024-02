Landkreis Dillingen

So verbringen Schaltjahr-Geburtstagskinder den 29. Februar

Plus Dieses Jahr ist ein Schaltjahr und damit hat der Februar einen Tag mehr. Und das freut diese Geburtstagskinder aus dem Kreis Dillingen besonders.

Von Simone Fritzmeier

Streng genommen, wird Raimund Rieder erst neun Jahre alt. Aber nicht nur der Blick in den Personalausweis verrät, dass der Höchstädter schon ein wenig älter ist. Am Donnerstag feiert er seinen 36. Geburtstag. Lachend sagt er: "Zumindest regulär darf ich mich jung fühlen." Denn wer, wie Raimund Rieder, an einem 29. Februar geboren ist, der kann nur alle vier Jahre seinen Geburtstag feiern. 2024 ist wieder ein Schaltjahr, der Februar hat damit einen Tag mehr. "Und ich darf endlich mal wieder richtig feiern", sagt der Höchstädter und erzählt, dass es doch besonders ist. Auch, wenn er natürlich jedes Jahr Kuchen und Geschenke bekommt. Mit der Familie wird immer am 1. März gefeiert. Vorher gratulieren, bringe schließlich Unglück. "Ich sage immer zu meiner Familie: Wenn ich nur alle vier Jahre Geburtstag habe, dann will ich auch doppelt so viele Geschenke an diesem Tag", erzählt er lachend.

Geboren am 29. Februar 1988 in Höchstädt

Aber nicht nur das Geburtsdatum ist bei Raimund Rieder besonders. Auch die Umstände rund um seine Geburt sind kurios, wie er selbst sagt. Denn: "Mir hats pressiert in der Nacht." So sehr, dass es seine Eltern nicht mehr von Höchstädt nach Dillingen ins Krankenhaus geschafft haben. Kurz vor Mitternacht haben sie vor 36 Jahren bei dem früheren Frauenarzt in der Sonderheimer Siedlung nachts geklingelt und um Geburtshilfe gebeten.

